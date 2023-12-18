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Süper Lig'de 17. hafta heyecanı yarın başlayacak!

Süper Lig'de 17. hafta heyecanı yarın başlayacak!

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta mücadelesi, yarın yapılacak üç maçla başlayacak.

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Ligde 16. hafta maçları 10 Ocak 2024'te oynanacağı açıklanırken, mücadele 17. hafta karşılaşmalarıyla devam edecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 17. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

17.00 RAMS Başakşehir-EMS Yapı Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 İstanbulspor-Trabzonspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 Gaziantep FK-Yukatel Adana Demirspor (Kalyon)

20 Aralık Çarşamba:

17.00 Mondihome Kayserispor-Fenerbahçe (RHG Enertürk Enerji)

20.00 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük (RAMS Park)

20.00 Bitexen Antalyaspor-Kasımpaşa (Corendon Airlines Park Antalya)

21 Aralık Perşembe:

17.00 Yılport Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

17.00 Çaykur Rizespor-Siltaş Yapı Pendikspor (Çaykur Didi)

20.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor (Tüpraş)

20.00 MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor (Eryaman)

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