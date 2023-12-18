ABD Başkanı Joe Biden'ın konvoyu kaza yaptı

ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden'ın Delaware'de katıldığı etkinlik sırasında kaza meydana geldi. Biden'ın koruma araçlarından birine konvoy dışından bir otomobilin çarpması paniğe neden oldu. Çarpışmanın ardından korumalar Biden'a arabasına kadar eşlik etti. Biden'ın konvoyu sorunsuz şekilde bölgeden ayrılırken, Gizli Servis olayın kaza olduğunu açıkladı.

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ABD Başkanı Joe Biden'ın Delaware eyaletindeki etkinliğinde, koruma araçlarından birine konvoy dışından bir otomobilin çarpması paniğe neden oldu.

Reuters'ta yer alan habere göre, çarpışmanın ardından korumalar Biden'a arabasına kadar eşlik etti.

Biden'ın konvoy araçlarından birine çarpan ve tamponu hasar gören gümüş renkli sedan araç, korumalar tarafından hızla kuşatıldı. Korumalar arabayı köşeye sıkıştırdı ve ellerini kaldıran sürücüye silah çekti.

Olayda kısa süreli panik yaşanırken, Biden'ın konvoyu sorunsuz şekilde bölgeden ayrıldı.