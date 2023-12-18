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Panelvanla çarpışan otomobil kağıt gibi ezildi : 2 yaralı!

Panelvanla çarpışan otomobil kağıt gibi ezildi : 2 yaralı!

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde panelvan ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otomobil hurdaya döndü.

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Kaza, TEM Otoyolu geçişi Ankara istikametinde meydana geldi. Neşe İ. idaresindeki 34 AER 887 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 DOZ 924 plakalı panelvan ile çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücüler yaralandı.

Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi ambulanslarla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sebebiyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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