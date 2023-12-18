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Atanamayan hemşire kendi işini kurdu!

Atanamayan hemşire kendi işini kurdu!

İstanbul’da ameliyathane hemşireliği okuyan Cansu Maden, atanamayınca kendi işini kurdu.

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Sinoplu Cansu Maden İstanbul’da ameliyathane hemşireliği okudu. Okulu bitirdikten sonra memleketi olan Sinop'a döndü ve mesleğini yapabilmek için KPSS’ye hazırlandı. Atanamayınca özel sektörde çalışmak yerine kendi işini kurdu. Sinop’un Batur Caddesi’nde açtığı iş yerinde üç yıldır tasarım ev tekstili ürünler üretiyor.

“İyi ki yapmışım” diyen Cansu Maden, “Mesleğimi yapabilme hayaliyle okudum ama olmadı. Özel sektörde asgari ücretle çalışmak yerine kendi işimi kurmam gerektiğini düşündüm. Daha önce evde hobi amaçlı amigurimi yapıyor, dikiş dikiyordum. Yaptığım işleri sosyal medyada paylaşmaya başladım. Görenlerden sipariş gelmeye başlayınca dışarıya da iş yapmaya başladım. Bir sene bu şekilde devam ettim. Sonrasında bir dükkan açsam nasıl olur diye düşünüyorken bu dükkana denk geldim. Güzel olur dedim. Ablam da destek verdi. Beraber çalışıyoruz. Bir makineyle başladık. Şu an dört makinemiz var. Ev tekstil ürünleri dikiyoruz. Nevresim takımı, kırlent, masa örtüsü, runner, Amerikan servis, bebek nevresim takımı, isim yazılı nakışlı hastane çıkış seti, bebek battaniyesi gibi ürünler dikiyoruz. Sipariş üzerine üretim yapıyoruz. Kurumlara da masa örtüleri, runnerler, sandalye minderleri, işlemeli iş kıyafetleri dikiyoruz. Müşteri talebine göre ne istenirse onu dikiyoruz. İnternet üzerinde de sipariş alıyoruz. Sosyal medya hesaplarımızda yaptığımız işi görenler bize ulaşıyor. Onların isteği doğrultusunda da üretim yapıp gönderiyoruz. Başladığımda çok fazla bir beklentim yoktu. Kendini döndürsün yeter dedim. Çok şükür üç yıldır devam ediyoruz. Zamanla işi büyütüp istihdam sağlamayı hedefliyoruz. Yaptığınız işi sevince başarı kendiliğinden geliyor. İyi ki cesaret edip açmışım diyorum. Hayallerinin peşinden gitmek isteyen kadınlara tavsiye ediyorum” dedi.

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