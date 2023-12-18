İYİ Partili İbrahim Özkan'ın istifa metni gündem oldu Saadet Partililer nasıl cevap verecek?

CHP ile yerel seçimlerde işbirliğini savunarak İYİ Parti'den istifa eden İBB Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ın "2019 yılı yerel seçimlerinde, 25 yılın üzerine İstanbul ve Ankara alınmıştı." ifadesi tartışmalara yol açtı. Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, "Saadet Partililere seslenerek "Şimdi bu yeni sataşmayı, açık düşmanlık ispatlı niyet izharını da yalayıp yutacaklar mı?" dedi.

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2024 yerel seçimleri öncesi İYİ Parti'de sular durulmuyor. Tek başına seçimlere girme kararını protesto edenler partiden ayrılıyor.

İYİ Parti'de yerel İYİ Parti'nin seçimlerde ittifak yapmama kararı almasına rağmen CHP ile işbirliğini savunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, 5 İYİ Partili İBB Meclis üyesiyle birlikte partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.

Özkan'ın paylaştığı istifa metninde “2019 yılı yerel seçimlerinde, 25 yılın üzerine İstanbul ve Ankara alınmıştı. Bu hem muhalefet için hem de oy veren halkımız için önemli bir motivasyon olmuştu.” ifadeleri yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, istifa metnindeki bu yorumu "Yok böyle bir kavga! SP bu hakareti de kabullenecek mi?" başlıklı yazısında değerlendirdi.

"Kendilerinden intikam almayı kabullenecekler mi?"

1994 ve 99 seçimlerini İstanbul'da Refah Partisi ve devamı olan Fazilet Partisi'nin kazandığına dikkat çeken Karahasanoğlu, "Sadece AK Parti’yi değil. Refah Partisi’ni de kendilerine düşman olarak tanımlıyorlar.." ifadelerine yer verdi.

2004 yılındaki mahalli seçimlerde AK Parti’nin adayı İstanbul ve Ankara’da seçimi kazandığına değinen yazar, Saadet Partililere seslenerek yazısına söyle devam etti:

"İntikam alınması gereken, farklı bir siyasi görüşün seçim galibiyeti olarak ilan ediyorlar. Saadet Partili yöneticiler, oturup düşünsünler..

Refah’ı kapattıranlarla. Fazilet’i kapattıranlarla, kol kola girmeyi kabullendiler. Bir de böylesine alçaltıcı dille, kendilerine hakaret edilmesini, hoşgörü ile karşılayacaklar mı?

Soru şu: Böyle bir gerekçe ile, İyi Parti’den istifa edenlerin bulunduğu (Yakında CHP’ye girecekleri artık kaçınılmaz bir gelişme) CHP’ye, Saadet Partisi destek verir mi?

Tüm hakaretleri, tüm iftiraları düne kadar yapılan ahlaksızca isnatları, “helalleşme” adı altında yalayıp yutmuşlardı.. Şimdi bu yeni sataşmayı, açık düşmanlık ispatlı niyet izharını da yalayıp yutacaklar mı?

CHP’li adayı, “1994’ün intikamını almak üzere” destekleyecekler mi? Yani kendi kendilerinden intikam almayı kabullenecekler mi?

Bir küçük not daha.. İyi Parti’nin müstafi üyeleri, “25 yıl” yuvarlaması ile..

Ak Parti’nin, Milli Görüş’ün devamı olduğunu, 1994’ün devamı olduğunu kabul etmiş oluyorlar.. İyi Partililer bunu görüyor da.. Saadetliler niye görmüyor? Hayret etmemek elde değil!"

Ali Karahasanoğlu'nun yazısının tamamı