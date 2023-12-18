2. el araba fiyatları çakıldı! Fiyatlar düştü ama araba alan yok

2. el araba fiyatlarında yaşanan düşüşler sonrası piyasanın canlanmaması galericileri kızdırdı. Fiyatların düşürülmesine rağmen alıcıların galerilere uğramadığını ifade eden araba sahipleri durumdan şikayetçi olduklarını bildirdiler.

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2. el araba fiyatları geçtiğimiz aylarda hızla yükselirken son haftalarda bir düşüş içerisine girdi. 2. El arabaları daha önceki aylarda yüksek fiyattan alarak galerilerine çeken işletmeciler fiyatların yüzde 30 düşmesine rağmen vatandaşların bu indirime rağbet göstermediğini ifade ettiler.

Ticaret Bakanlığı’nın aldığı kararlar 2. El araba piyasasındaki fiyat artışlarının kısmen önüne geçti. Satıcılar sıfır araba fiyatlarına yapılan kampanyalarında artmasıyla 2. El araba fiyatlarını düşürdü. Galericiler fiyatları yüzde 30 düşürse de istenilen talep oluşmadı.

Merkez Bankası’nın üst üste aldığı faiz artırım kararları bankaların vatandaşa krediyi daha pahalıya sunmasına neden oldu. Bu durum 2. El araba piyasasını da bitirdi. Vatandaş ihtiyacı olan arabayı almak isterken faiz bataklığına sürüklenmemek için galerilerden uzak durmaya çalışıyor.

Diyarbakır Oto Galericiler Sitesi’nde işletmecilik yapan bir satıcı faiz artışlarının piyasayı bitirdiğini “Çünkü kredi çekilebilse sıfır araç da, ikinci el araç da alınır. Araç fiyatları yüzde 30’larda düşmüş. En düşük araç 1 milyondan aşağı değil. İkinci eller ise 300-500 bin arası güzel satıyorduk. 700 ile 900 arası satılmaz, piyasası durgun. Dört aydır fiyat bu. Sektörün durumu şu an böyle, önümüzdeki aylarda ne olur bilemeyiz” sözleriyle anlattı.