Yıldıray Çiçek her şeye tweet atan Ümit Özdağ'ı fena yakaladı

Türkgün Gazetesi Başyazarı ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek, Siyonizmin aparatı olarak nitelediği Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ için, "Ota, çöpe, b*ka her şeye yorum yapan, twit atan Ümit Özdağ, Siyonist yaratık Netanyahu’nun oğlu Yair Netanyahu “Özgür Kürdistan” paylaşımı yaptığında bir tepkisi niye olmadı peki?" dedi.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Starbucks protestocularına yönelik "salak" ifadesi tartışılmaya devam ediyor.

Samsun’da bir Starbucks şubesini ziyaret ederek “Kahvenizi dökmeye değil, gönlünüzü almaya geldim gençler” diyerek paylaşımda bulunan Özdağ, eleştiri oklarını üzerine çekti.

Türkgün Gazetesi Başyazarı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek, Özdağ'ı "Siyonizmin aparatları" başlıklı yazısında yerden yere vurdu.

"Her yaptığı eylem-söylem manipülasyondur"

"8 bin çocuğu öldürmüş Siyonistlere hem de Bozkurt işareti yaparak destek veren vicdansız salaklar olsa olsa bunlardır." ifadelerine yer veren Çiçek, yazısına şöyle devam etti:

"Ota, çöpe, b*ka her şeye yorum yapan, twit atan Ümit Özdağ, Siyonist yaratık Netanyahu’nun oğlu Yair Netanyahu “Özgür Kürdistan” paylaşımı yaptığında bir tepkisi niye olmadı peki?

Türk Ordusu Afrin’de terör örgütü YPG’ye Zeytin Dalı Operasyonu yaparken, “Afrin’i almak için ne verdin Erdoğan?” sorusuyla ve “Bölgede operasyon yapan Türk askeri aç, susuz” diyerek Türk Ordusu’nu aciz gösteren propagandalarıyla kimlere hizmet ettiği çok belli olan Ümit Özdağ’ın, Türkiye’de her yaptığı eylem-söylem manipülasyondur. “YPG terör örgütü değil, vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşum” diyen Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanlığı ittifak sözleşmesi yapan, “Sırtımızı PKK’ya, YPG’ye, PYD’ye dayadık” diyen HDP ile ittifak ortağı olan Ümit Özdağ’ın CIA-MOSSAD’ın propaganda çalışmalarında hep kullanışlı aparat olması kimseyi şaşırtmamalıdır.

"Ümit Özdağ’ın ABD/İsrail ekseninde dönüp durduğu çok net ortadadır"

Hem terör örgütü YPG’ye yönelik TSK tarafından yapılan “güvenli bölge yaratma operasyonlarına” karşı çıkıyor hem de “Türkiye’deki sığınmacılar gönderilsin” diye yapmadığı provakasyon bırakmıyor. Tezatlığa bakar mısınız? Onun bu halini de sadece etrafında toplanan zavallılar göremiyor!

Ümit Özdağ’ın ABD/İsrail ekseninde dönüp durduğu çok net ortadadır. Onun yanında bağımsızlığın sembolü Bozkurt işaretini korsan kullanan ahmaklarda “Cumhur ittifakı yeter ki yıkılsın, devrilsin biz ABD, İsrail, PKK, HDP, YPG herkesle bir oluruz” psikolojisindedir.