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Trump'tan seçim vaadi: Hepsini sınır dışı edeceğim

Trump'tan seçim vaadi: Hepsini sınır dışı edeceğim

Eski ABD Başkanı Donald Trump, seçim kampanyası dahilinde Nevada eyaletinde düzenlemiş olduğu toplantıda eğer seçilirse göçmenleri ülkeden gönderme taahhüdünü bir defa daha dile getirdi.

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CNN'in haberine göre, Trump, seçim kampanyasının Nevada ayağında göçmenlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Göçmenlerin "ABD'yi işgal ettiğini" belirten Trump, seçilmesi halinde göçmenlerin "ülke tarihindeki en büyük sınır dışı" uygulamasına tabi tutulacağına ilişkin sözünü yineledi.

Trump, göçmenlere ilişkin politikaların genişletileceğinin altını çizerek, "federal kolluk kuvvetlerinin büyük bir bölümünün göç ile ilgili birimlere aktarılmasının yanı sıra ülke dışındaki kuvvetlerin de bir kısmının güney sınırına çekileceğini" ifade etti.

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