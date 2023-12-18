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İstanbul'da eğlence mekanına silahlı saldırı: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı!

İstanbul'da eğlence mekanına silahlı saldırı: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı!

İSTANBUL Avcılar'da bir eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda işletme sahibi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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Gece saatlerinde Ambarlı sahilindeki eğlence mekanına gelen 2 saldırgan henüz bilinmeyen bir nedenle silahla ateş açtı.

3 kişi yaralanırken işletme sahibi Hüseyin Taş, kaçan saldırganları kovalamaya başladı.

Kovalamaca sırasında silahla vurulan Hüseyin Taş, yaşamını yitirdi.

Zanlılardan B.K. kısa sürede yakalanırken, yaralılar Celal T, Ayhan K. ve Burhan K'nin tedavileri sürüyor.

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