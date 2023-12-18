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AK Parti ile MHP İstanbul ve Ankara’da ilçeleri paylaştı! Hangi büyükşehirde kim aday gösterecek?

AK Parti ile MHP İstanbul ve Ankara’da ilçeleri paylaştı! Hangi büyükşehirde kim aday gösterecek?

31 Mart 2024 yerel seçimleri yaklaşırken ittifaklar arasındaki görüşmelerde gelinen noktalar netleşmeye başladı. AK Parti ve MHP’nin İstanbul ve Ankara’da ilçeleri paylaştığı ve hangi ilçede kimin aday göstereceği netleşti. AK Parti ve MHP, büyükşehir belediyelerinde kimin adayının yarışacağı konusunda da anlaşmaya vardı. İşte kulislere yansıyan o paylaşım...

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Cumhur İttifakı’nda hangi büyükşehirlerin hangi partiye bırakılacağı, İstanbul ve Ankara'da hangi ilçede kimin adayının yarışacağı netleşti. Sözcü yazarı İsmail Saymaz, AK Parti ve MHP arasındaki görüşmelerde gelinen noktayı yazdı. 

30 büyükşehirden ikisi MHP'ye

“30 büyükşehirden hali hazırda MHP’de olan Manisa’nın yanı sıra Mersin ve Muğla’da üç hilalle seçime gidilecek” diyen Saymaz devamında da edindiği kulisleri şöyle aktardı: “Diğer büyükşehirlerde AK Parti aday gösterecek."

MHP hangi ilçelerde aday gösterecek?

"İstanbul’da Silivri, Avcılar, Küçükçekmece ve Beşiktaş MHP’ye bırakıldı. Ankara’da, zaten elinde olan Etimesgut, Polatlı ve Gölbaşı’nın yanı sıra Elmadağ ve Kalecik MHP’ye kaldı."

Ortak aday çıkarılacak iller hangileri?

"CHP’nin elindeki Kırşehir, Burdur, Bilecik, Artvin, Ardahan, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Bolu ve Sinop ile DEM Parti’nin kazanabileceği şehirlerde de ortak aday çıkarılacak. Cumhur, nihai kararını bugün açıklıyor.”

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