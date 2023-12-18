MB Başkanı Hafize Gaye Erkan apartman görevlisine 'Sadık abi' dedi Ahmet Hakan mest oldu: Muazzam bir doğallık

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın market fiyatlarıyla ilgili "Apartman görevlimiz olan Sadık Abi’ye de çoğu zaman fiyatları soruyorum" açıklaması yankı uyandırdı. Tartışmalara değinen Ahmet Hakan, "'Sadık Efendi' de diyebilirdi. Yapmadı bunu. Bunun yerine sıfır zorlamayla, yüzde yüz organik biçimde, muazzam bir doğallıkla 'Sadık Abi' dedi" ifadelerini kullandı.

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Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın röportajı gündem oldu. Kiralık ev fiyatlarından yakınan Erkan'ın market fiyatlarıyla ilgili sözleri de çok konuşuldu.

Ahmet Hakan'a konuşan Erkan "Süt fiyatları bazen markette artmıyor ama TÜİK istatistiklerinde arttığını görüyorum. Apartman görevlimiz olan Sadık Abi’ye de çoğu zaman fiyatları soruyorum. Onu sorguya çekiyorum. Ben ‘indi’ diyorum. O ‘inmedi’ diyor. Sürekli “Fiyatlar inmedi, istersen git şu soğanın fiyatına bir bak” diyor." ifadelerini kullanmıştı.

Erkan'ın açıklamaları bazı kesimler tarafından eleştirilmiş bazı kesimler tarafından da takdir edilmişti.

"Sınıfsal ayrımı ima ederek yapmadı"

Röportajı yapan Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Erkan'a sahip çıktı ve Sadık abi olayına farklı bir gözle bakılmasını önerdi. Hakan, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, oturduğu apartmanın görevlisinden “Sadık Abi” diye söz etti. “Sadık Efendi” de diyebilirdi. Sınıfsal ayrımı ima ederek. Küçümseyici bir tınıya yaslanarak. Yukarıdan bir havaya bürünerek. Yapmadı bunu. Bunun yerine sıfır zorlamayla, yüzde yüz organik biçimde, muazzam bir doğallıkla “Sadık Abi” dedi. Hesapsızca kurulmuş bir eşit ilişkiyi ima ediyordu bu durum. Ne güzel!"