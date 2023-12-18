BIST 7.867
DOLAR 29,05
EURO 31,72
ALTIN 1.888,60
HABER /  MEDYA

MB Başkanı Hafize Gaye Erkan apartman görevlisine 'Sadık abi' dedi Ahmet Hakan mest oldu: Muazzam bir doğallık

MB Başkanı Hafize Gaye Erkan apartman görevlisine 'Sadık abi' dedi Ahmet Hakan mest oldu: Muazzam bir doğallık

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın market fiyatlarıyla ilgili "Apartman görevlimiz olan Sadık Abi’ye de çoğu zaman fiyatları soruyorum" açıklaması yankı uyandırdı. Tartışmalara değinen Ahmet Hakan, "'Sadık Efendi' de diyebilirdi. Yapmadı bunu. Bunun yerine sıfır zorlamayla, yüzde yüz organik biçimde, muazzam bir doğallıkla 'Sadık Abi' dedi" ifadelerini kullandı.

Abone ol

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın röportajı gündem oldu. Kiralık ev fiyatlarından yakınan Erkan'ın market fiyatlarıyla ilgili sözleri de çok konuşuldu.

Ahmet Hakan'a konuşan Erkan "Süt fiyatları bazen markette artmıyor ama TÜİK istatistiklerinde arttığını görüyorum. Apartman görevlimiz olan Sadık Abi’ye de çoğu zaman fiyatları soruyorum. Onu sorguya çekiyorum. Ben ‘indi’ diyorum. O ‘inmedi’ diyor. Sürekli “Fiyatlar inmedi, istersen git şu soğanın fiyatına bir bak” diyor." ifadelerini kullanmıştı.

Erkan'ın açıklamaları bazı kesimler tarafından eleştirilmiş bazı kesimler tarafından da takdir edilmişti.

"Sınıfsal ayrımı ima ederek yapmadı"

Röportajı yapan Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Erkan'a sahip çıktı ve Sadık abi olayına farklı bir gözle bakılmasını önerdi. Hakan, yazısında şu ifadelere yer verdi: 

"Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, oturduğu apartmanın görevlisinden “Sadık Abi” diye söz etti. “Sadık Efendi” de diyebilirdi. Sınıfsal ayrımı ima ederek. Küçümseyici bir tınıya yaslanarak. Yukarıdan bir havaya bürünerek. Yapmadı bunu. Bunun yerine sıfır zorlamayla, yüzde yüz organik biçimde, muazzam bir doğallıkla “Sadık Abi” dedi. Hesapsızca kurulmuş bir eşit ilişkiyi ima ediyordu bu durum. Ne güzel!"

ÖNCEKİ HABERLER
2023'te dünya yakın tarihinin en ölümcül depremlerine şahit oldu
2023'te dünya yakın tarihinin en ölümcül depremlerine şahit oldu
Ordu'da 4 bin kişiye karalahana çorbası ikram edildi!
Ordu'da 4 bin kişiye karalahana çorbası ikram edildi!
Saadet Partili milletvekilinden zorunlu eğitime tepki!
Saadet Partili milletvekilinden zorunlu eğitime tepki!
Savcı Sayan’dan kızdıracak istifa çıkışı: Akşener de İYİ Parti’yi bırakabilir
Savcı Sayan’dan kızdıracak istifa çıkışı: Akşener de İYİ Parti’yi bırakabilir
Mersin'de kısa yüzgeçli köpek balığı kıyıya vurdu!
Mersin'de kısa yüzgeçli köpek balığı kıyıya vurdu!
Üniformasıyla nikah masasına oturduğu için sözleşmesi feshedilmişti! Yargıdan sürpriz karar çıktı
Üniformasıyla nikah masasına oturduğu için sözleşmesi feshedilmişti! Yargıdan sürpriz karar çıktı
Ekrem İmamoğlu'ndan İYİ Parti'nin 'CHP'nin eş başkanı' eleştirilerine dikkat çeken yanıt
Ekrem İmamoğlu'ndan İYİ Parti'nin 'CHP'nin eş başkanı' eleştirilerine dikkat çeken yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan’da
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan’da
Aman dikkat! Diyabet bunama riski oluşturabilir!
Aman dikkat! Diyabet bunama riski oluşturabilir!
Sınıfta tavandaki alçı düştü! Yaralı öğrenciler var, korku dolu anlar
Sınıfta tavandaki alçı düştü! Yaralı öğrenciler var, korku dolu anlar
İstanbul'da yol ortasında 6 milyonluk silahlı gasp!
İstanbul'da yol ortasında 6 milyonluk silahlı gasp!
Okulun tavanındaki alçı döküldü: 7 öğrenci yaralandı!
Okulun tavanındaki alçı döküldü: 7 öğrenci yaralandı!