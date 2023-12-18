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Dünya beşik gibi sallanıyor! 5.7 büyüklüğünde deprem oldu, bir ülkede daha yürekler ağza geldi

Dünya beşik gibi sallanıyor! 5.7 büyüklüğünde deprem oldu, bir ülkede daha yürekler ağza geldi

HİNDİSTAN'ın kuzeyinde bulunan Ladakh bölgesinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 5,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Ladakh'ın Padum bölgesinin 30 kilometre güneybatısı olduğunu bildirdi.

Yerin 36,3 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

Diğer yandan Hindistan Ulusal Sismoloji Merkezi (NCS) depremin büyüklüğünü 5,5 olarak açıklarken, depremin merkez üssünü Ladakh sınırları içerisinde yer alan Kargil olduğunu duyurdu.

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