Diri fay hattı haritası güncellendi! İşte en tehlikeli fayların geçtiği iller listesi

Son olarak; Marmara Denizi’nde meydana gelen ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedilen deprem sonrası “MTA diri fay hattı sorgulama ile Evimin altından fay hattı geçiyor mu?” sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Türkiye'de 45 ilde 5,5 ve üzeri deprem üretebilecek 485 diri fay bulunuyor. İşte Türkiye Diri Fay Hattı Haritası!