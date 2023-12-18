Diri fay hattı haritası güncellendi! İşte en tehlikeli fayların geçtiği iller listesi
Marmara Denizi'nde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından MTA diri fay hattı sorgulama işlemleri de başlamış oldu. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü, resmi internet sitesi üzerinden 45 ilde 5.5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek 485 diri fay olduğunu duyurdu. Peki; MTA diri fay hattı sorgulama sayfası ile Evimin altından fay hattı geçiyor mu? İşte Türkiye Diri Fay Hattı Haritası!
Son olarak; Marmara Denizi’nde meydana gelen ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedilen deprem sonrası “MTA diri fay hattı sorgulama ile Evimin altından fay hattı geçiyor mu?” sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Türkiye'de 45 ilde 5,5 ve üzeri deprem üretebilecek 485 diri fay bulunuyor. İşte Türkiye Diri Fay Hattı Haritası!
Diri fay hattına göre en riskli iller
İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale, Siirt.
Diri fay hattına göre ikinci derece riskli iller
Tekirdağ, İstanbul, Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı, Çorum.
Diri fay hattına göre 3. derece riskli iller
Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.