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Türkiye yaraları sarmaya devam ediyor! Bakan Fahrettin Koca açıkladı: Bugün Türkiye'ye getirilecekler

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Türkiye yaraları sarmaya devam ediyor! Bakan Fahrettin Koca açıkladı: Bugün Türkiye'ye getirilecekler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mısır'dan uçakla getirilecek 102 Gazzeli hasta ve yaralının refakatçileriyle Türkiye'ye tahliye edileceğini bildirdi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mısır'dan uçakla getirilecek 102 Gazzeli hasta ve yaralının refakatçileriyle Türkiye'ye tahliye edileceğini bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazzeli 102 hasta ve yaralı daha tedavileri için 105 refakatçiyle bugün Mısır'dan ülkemize tahliye ediliyor. Ankara Etlik Şehir Hastanesi, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi ve Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hazırlıklar tamamlandı. Türkiye yaraları sarmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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