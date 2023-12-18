Depreme dayanıksız raporu verilen ortaokul yıkıldı!

Denizli'nin Buldan ilçesinde 1955 yılında yapımı tamamlanarak hizmete giren Cumhuriyet Ortaokulu, depreme dayanaksız olması nedeniyle yıkıldı.

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Buldan ilçesinde 1955 yılında eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlayan Cumhuriyet Ortaokulu, sonrasında Güngör Cerit Cumhuriyet İmam Hatip Ortaokulu adıyla hizmet vermeye devam etti.

Okul, güçlendirme çalışmaları yapılması için bir süre önce ihaleye çıkarıldı. Güçlendirme çalışmalarına başlanılan okulda daha sonra temel olmadığı gerekçesiyle çalışmalar durdurularak yıkım kararı alındı. Depreme dayanaksız raporu bulunan okul, Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından yıkıldı.