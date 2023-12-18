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İnternette tanışıp evine davet ettiği kişiler kabusu yaşattı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İnternette tanışıp evine davet ettiği kişiler kabusu yaşattı!

Tekirdağ Çerkezköy’de bir kişi evine davet ettiği üç kişi tarafından telefon bankacılığı üzerinden 70 bin TL kredi çektirilerek gasp edildi. M.O.’ya cinsel tacizde bulunup parayı hesaplarına aktaran, ardından kayıplara karışan 3 kişi Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 48 saatlik titiz çalışması sonucu kıskıvrak yakalandı.

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Çerkezköy’de yaşayan 27 yaşındaki M.O., iddiaya göre kullandığı bir internet sitesinde tanıştığı 23 yaşındaki M.K., 19 yaşlarındaki C.P.K. ve E.İ.’yi evine davet etti. Eve gelip M.O. ile bir süre vakit geçiren M.K., C.P.K. ve E.İ. iddiaya göre yanlarında getirdikleri muşta ve bıçak ile M.O.’ya cinsel tacizde bulunup ardından M.O.’nun telefonunu gasp ederek internet bankacılığı üzerinden tehditle 70 bin TL kredi çektirdi. Kısa süre içerisinde parayı M.O.’nun hesabından kendi hesaplarına aktaran üç kişi evden ayrıldı.

Üç kişi tarafından bıçak ve muşta tehdidi ile gasp edilen M.O., Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu. Olayın ardından çevredeki kameraları mercek altına alan polis ekiplerinin 48 saatlik titiz çalışması sonrası üç şüpheli Çerkezköy’deki adreslerinde kıskıvrak yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesine sevk edilen M.K., C.P.K. ve E.İ. çıkarıldıkları mahkemece nitelikli yağma ve cinsel saldırı suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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