Beşiktaş, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’de Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün saat 12.00’de BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.

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Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. İdman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. 5’e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan maçlarla sona erdi. Hava sıcaklığının 8 C olduğu basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Siyah-beyazlılar, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarına, yarın saat 12.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.