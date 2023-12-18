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Beşiktaş, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’de Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün saat 12.00’de BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.

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Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. İdman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. 5’e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan maçlarla sona erdi. Hava sıcaklığının 8 C olduğu basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Siyah-beyazlılar, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarına, yarın saat 12.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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