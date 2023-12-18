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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! İşte Play-Off Turu eşleşmeleri...

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! İşte Play-Off Turu eşleşmeleri...

UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turu eşleşmeleri, İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde yapılan kura çekimi sonucunda belli oldu. Organizasyonda Türkiye’yi temsil eden Galatasaray, Çekya ekibi Sparta Prag ile eşleşti.

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Galatasaray, Çekya ekibi Sparta Prag ile eşleşti.
Avrupa’nın kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu. İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde yapılan kura çekimine grup aşamasını lider bitiren Freiburg, Marsilya, Karabağ, Rennes, Roma, Sparta Prag, Sporting CP, Toulouse ile UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grubunu üçüncü tamamlayan Benfica, Braga, Feyenoord, Galatasaray, Lens, Milan, Shakhtar Donetsk ve Young Boys katıldı. Kurada Avrupa Ligi grup birincileri seri başı takım olarak yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu eşleşmeleri şöyle:

Feyenoord - Roma
Milan - Rennes
Lens - Freiburg
Young Boys - Sporting CP
Benfica - Toulouse
Braga - Karabağ
Galatasaray - Sparta Prag
Shakhtar Donetsk - Marsilya

İlk maçlar ne zaman oynanacak?

Play-off turunda ilk maçlar 15 Şubat 2024’te, rövanş karşılaşmaları ise 22 Şubat 2024’te oynanacak. UEFA Avrupa Ligi 2023/24 sezonunun finali 22 Mayıs 2024’te İrlanda Cumhuriyeti'ndeki Dublin Arena'da yapılacak. Galatasaray ilk maçı evinde oynayacak.

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