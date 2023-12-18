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Yılmaz Erdoğan’dan yeni dizi: İnci Taneleri

Yılmaz Erdoğan’dan yeni dizi: İnci Taneleri

Senaryosunu Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı ‘İnci Taneleri’, yakında televizyon izleyicisiyle buluşacak.

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Yılmaz Erdoğan’ın kaleminden böyle başlayan hikâye çok yakında ‘İnci Taneleri’ adıyla izleyici karşısına çıkacak. İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucu ortaya çıkan ‘İnci Taneleri’, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak.

‘İnci Taneleri’ ile yıllar sonra ekrana geri dönen Yılmaz Erdoğan, dizinin senaryosunu üstlenirken; aynı zamanda dizide yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem Yücedağ isimli karakteri oynayacak.

Yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem Yücedağ, kaybettiklerini bulabilecek mi? Acılarla dolu geçmişi, taşıdığı büyük bir sır ve sırtında hayatın yüküyle umudun peşinden koşan Azem, kolyesinden kopmuş, dağılmış inci tanelerini tekrar toplayabilecek mi?

BKM Yapım imzalı İnci Taneleri dizisinin oyuncu kadrosunda; Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi güçlü isimler yer alıyor. İnci Taneleri dizisinin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

‘İnci Taneleri’ dizisinin yakında Kanal D’de yayınlanacağı belirtildi.

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