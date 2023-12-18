Asgari ücret zammı için ikinci toplantı başladı! Patronlar ilk teklifini açıklayacak işte o rakam

Türk-İş ne istiyor?

İşçileri temsilen TÜRK-İş'in ise özellikle bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyetini ve gıda enflasyonunu öne sürmesi bekleniyor. TÜRK-İş Kasım ayı Araştırma sonuçlarına göre; bekar bir çalışanın yaşama maliyeti 18.239,8 TL'ye yükselirken, 4 kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması tutarı da asgari 14.025 TL'ye yükseldi.