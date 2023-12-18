Asgari ücret zammı için ikinci toplantı başladı! Patronlar ilk teklifini açıklayacak işte o rakam
7 milyon asgari ücretli 80 milyonu dolaylı olarak etkileyecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı başladı. Toplantıda TÜİK ve Çalışma Bakanlığı verileri masaya gelecek. Patron temsilcisi TİSK, asgari ücret için ilk teklifini masaya sunacak. İşte o rakam...
Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün saat 13:30'da toplandı. Milyonlarca asgari ücretliyi ve dolaylı olarak da diğer tüm çalışanları ilgilendiren toplantı merakla takip ediliyor. Bugünkü toplantıda pazarlığa konu olacak temel ekonomik veriler masaya yatırılması bekleniyor.
Bugünkü toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'yla birlikte Türkiye İstatistik Kurumu'nun temsilcileri ekonomik verileri paylaşacak. Sunumlar yapıldıktan sonra ücret için pazarlıklar da başlamış olacak.
TİSK ne teklif edecek?
İlk rakam teklifi işveren sendikasını temsilen TİSK'ten gelecek. TİSK'ın 15.000-15.5000 TL bandında kapıyı açması ve Merkez Bankası'nın yüzde 36'lık 2024 yılı için beklediği enflasyon tahminine göre 15.500 TL civarında bir teklif sunması bekleniyor.
Türk-İş ne istiyor?
İşçileri temsilen TÜRK-İş'in ise özellikle bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyetini ve gıda enflasyonunu öne sürmesi bekleniyor. TÜRK-İş Kasım ayı Araştırma sonuçlarına göre; bekar bir çalışanın yaşama maliyeti 18.239,8 TL'ye yükselirken, 4 kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması tutarı da asgari 14.025 TL'ye yükseldi.