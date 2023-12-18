Ekrem İmamoğlu anketi! 'Oy vermem' diyenler büyük fark attı

ASAL Araştırma İstanbul anketinin sonucunu açıkladı. İmamoğlu'na oy verip vermeyecekleri sorulan katılımcıların yüzde 46'sı 'oy vermem' derken, yüzde 41.5'i 'oy veririm' dedi.

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ASAL Araştırma Şirketi, 31 Mart 2024 yerel seçimlerine yönelik yaptığı, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı Siyasi Eğilim Araştırması"nı yayımladı. Araştırmada, siyasi partilerin seçmen desteği, Büyükşehir Belediyesi ve mevcut belediye başkanı ile ilgili kanaatler ve seçmenin istediği adaylarla ilgili değerlendirmeler yer aldı.

Bu pazar yerel seçim olsa!..

10-16 Aralık 2023 tarihleri arasında İstanbul'un 39 ilçesinde 18 yaş ve üzeri iki bin kişiyle CATI (Bilgisayar destekli telefonla anket) yöntemiyle gerçekleştirilen ankette seçmenlere, "Bu pazar bir yerel seçim olsa, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na oy verir misiniz?" sorusu yöneltildi.

Oy vermem' diyenler çoğunluk çıktı

"Oy veririm" diyenlerin oranı yüzde 41,5 olurken "Oy vermem" diyenler ise yüzde 46 oldu. Yüzde 8,4, "Belki veririm, belki vermem" dedi, yüzde 4,1 ise cevap vermedi.

İmamoğlu başarılı mı?

Ankette seçmenlere, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu genel olarak değerlendirdiğinizde ne ölçüde başarılı buluyorsunuz?" sorusu yöneltildi. Oranlar şöyle:

Başarılı: Yüzde 39.8,

Ne başarılı, ne değil: Yüzde 9.0,

Başarısız: Yüzde 44.7,

Cevap Yok: Yüzde 6.5