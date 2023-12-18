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Amasya’da drift atan sürücü hayatının cezasını yedi

Amasya’da drift atan sürücü hayatının cezasını yedi

AMASYA'da güvenlik kamerasının görüntülediği yerde otomobiliyle drift atan sürücüye polis tarafından 20 bin liradan fazla para cezası kesildi.

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Çelebi Mehmet Meydanı’nda drift atan sürücüyle ilgili Amasya Emniyet Müdürlüğü’ne ihbar yapıldı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri aracı tespit edebilmek için güvenlik kameralarını inceledi.

Polis ekipleri önce aracı ardından da sürücüyü Burak A.’yı tespit etti. Drift atmak suçundan 20 bin 342 lira cezai işlem uygulanan sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulduğu öğrenildi.

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