Ahmet Kural'dan "Murat Cemcir" açıklaması! Neden küstüler? İtiraf dolu sözler...
Ünlü oyuncu Ahmet Kural, uzun yıllar hem iş arkadaşı hem de yakın dostu olan Murat Cemcir ile neden küstüklerine dair itirafta bulunarak gündem olacak bir açıklamaya imza attı. İşte Kural ve Cemcir arasındaki küslüğün detayları...
Ünlü oyuncu Ahmet Kural, uzun yıllar hem iş arkadaşı hem de yakın dostu olan Murat Cemcir ile neden küstüklerine dair itirafta bulunarak gündem olacak bir açıklamaya imza attı.
İşte Kural ve Cemcir arasındaki küslüğün detayları...
18 Temmuz'da avukat sevgilisi Çağla Gizem Şahin ile evlenen yakışıklı oyuncu Ahmet Kural, Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk oldu.
Doğacak bebeği hakkında duygularını aktaran Kural, bir süredir küs olduğu ve düğününe dahi gelmeyen eski dostu Murat Cemcir ile bu durumlarının nedenini açıkladı.