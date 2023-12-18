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ABD'li bankadan 2024 için ezber bozan TL tahmini son 9 ayda...

ABD'li bankadan 2024 için ezber bozan TL tahmini son 9 ayda...

ABD merkezli Wells Fargo, TL’ye yönelik yeni raporunu paylaştı. Banka tarafından mart ayından itibaren TL’de güçlü bir toparlanmanın beklendiğine işaret edildi.

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Yatırım bankaları ve kredi derecelendirme kuruluşlarından peş peşe Türkiye mesajları geliyor.

Türkiye'ye yönelik yayınladığı tahminler ile dikkat çeken ABD merkezli banka Wells Fargo, da TL ile ilgili son raporunu yayınladı. Bankanın 2024 beklentisi, dolar stoklayanları tedirgin edebilir...

Son 9 ayda Türk lirası değer kazanacak

15 Aralık tarihinde TL raporunu yayımlayan banka, Türkiye'de değişen ekonomi yönetimiyle birlikte güçlü bir TL algısının geri dönme ihtimaline yönelik beklentilerin pozitife döndüğünün altını çizerek, 2024 yılının ilk çeyreğinde dolar/TL paritesinde hafif bir yükseliş beklentisinde olduklarını belirtti.

Yılın geri kalan 9 ayı içinse Wells Fargo, Mart ayı sonrasında Türk lirasının, dolar karşısında değer kazanacağını belirtti.

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