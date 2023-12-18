BIST 7.889
DOLAR 29,06
EURO 31,78
ALTIN 1.891,88
HABER /  SPOR

Trabzonspor taraftarları, Onuachu'yu "kasım ayının en iyi oyuncusu" seçti

Trabzonspor taraftarları, Onuachu'yu "kasım ayının en iyi oyuncusu" seçti

Trabzonspor taraftarları, takımın Nijeryalı futbolcusu Paul Onuachu'yu ayın oyuncusu ödülüne layık gördü.

Abone ol

Taraftar etkileşim ve ödüllendirme platformu Socios.com uygulaması üzerinden yapılan oylamada, Trabzonspor'da kasım ayının en iyi futbolcusu olarak Onuachu seçildi. Ayın oyuncusu ödülünü alan Onuachu, kasım ayında çıktığı her maçta gol atıp takıma önemli katkı sağladı.

Bordo-mavili formayla çıktığı 11 maçta 7 gol atan Onuachu için hazırlanan özel plaket, dün antrenman öncesinde kendisine takdim edildi.

Socios.com'dan yapılan açıklamaya göre, oylamaya Türkiye dışından 71 farklı ülkeden Trabzonsporlu taraftarlar katıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da dehşet! Komşuları ihbar etti, durumu kritik
İstanbul'da dehşet! Komşuları ihbar etti, durumu kritik
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy'ye dinleme şoku
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy'ye dinleme şoku
MSB açıkladı! Sınırda 3'ü FETÖ'cü, 2’si PKK'lı olmak üzere 46 kişi yakalandı
MSB açıkladı! Sınırda 3'ü FETÖ'cü, 2’si PKK'lı olmak üzere 46 kişi yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da resmi törenle karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da resmi törenle karşılandı
Ekrem İmamoğlu anketi! 'Oy vermem' diyenler büyük fark attı
Ekrem İmamoğlu anketi! 'Oy vermem' diyenler büyük fark attı
Cumhuriyetin 100. Yılında Dil Bozuklukları Sempozyumu
Cumhuriyetin 100. Yılında Dil Bozuklukları Sempozyumu
Türkiye yaraları sarmaya devam ediyor! Gazzeli 102 hasta ve yaralı refakatçileriyle bugün Türkiye'ye getirilecek
Türkiye yaraları sarmaya devam ediyor! Gazzeli 102 hasta ve yaralı refakatçileriyle bugün Türkiye'ye getirilecek
Depreme dayanıksız raporu verilen ortaokul yıkıldı!
Depreme dayanıksız raporu verilen ortaokul yıkıldı!
ING Kadınlar Türkiye Kupası'nda çeyrek final kuraları çekildi
ING Kadınlar Türkiye Kupası'nda çeyrek final kuraları çekildi
Mardin'de FETÖ firarisi yakalandı!
Mardin'de FETÖ firarisi yakalandı!
Yılmaz Erdoğan’dan yeni dizi: İnci Taneleri
Yılmaz Erdoğan’dan yeni dizi: İnci Taneleri
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! İşte Play-Off Turu eşleşmeleri...
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! İşte Play-Off Turu eşleşmeleri...