İstanbul'da dehşet! Komşuları ihbar etti, durumu kritik

İSTANBUL Esenyurt'ta tartıştığı eşini bıçakla ağır yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, Çınar Mahallesi'ndeki evde Y.Ç. henüz belirlenemeyen nedenle karısı R.Ç. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.Ç, bıçakla eşini yaraladı.

Komşularının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan R.Ç. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüpheliyi bir rezidansta olayda kullanılan bıçakla yakaladı.

Hastanede tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Şüpheli Y.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.