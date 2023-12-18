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Fatih Portakal toplantı sonrası küplere bindi! 'Oh be' diyerek zamlı asgari ücreti açıkladı...

Fatih Portakal toplantı sonrası küplere bindi! 'Oh be' diyerek zamlı asgari ücreti açıkladı...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı sonrası Türk-İş, masada herhangi bir rakam konuşulmadı" dedi. Sözcü Ana Haber'i sunan Fatih Portakal bu açıklamaya ateş püskürürken, açıklanacak yeni asgari ücret rakamını duyurdu. Asgari ücret 16 bin 600 ile 16 bin 900 TL arası bir şey olacak.

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Asgari Ücret tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı yapıldı ve toplantı sonrası Türk-İŞ, "Masaya herhangi bir rakam gelmedi" açıklaması yaptı. Bu açıklamaya tepki gösteren gazeteci Fatih Portakal, "Rakam hiç dillendirilmiyorsa siz niçin buluşuyorsunuz?" diye sorup "işin gerçeğini" açıkladı. 

İşçi ve işveren formaliteyi yerine getiriyor

"Türk-İş yetkilisi 'asgari ücrette rakam konuşulmadı' diyor. Rakam hiç dillendirilmiyorsa siz niçin buluşuyorsunuz?" diye soran Fatih Portakal, "İşin gerçeği şu: İşveren ve işçi temsilcileri formaliteyi yerine getiriyor" iddiasında bulup yeni asgari ücreti açıkladı: 

İktidar belirleyecek 'olur' diyecekler

"Bugünün Türkiye'sinde rakam belirleme güçleri yok. Rakamı iktidar belirleyecek. İkisi de 'kabul' diyecek. Nokta!"

Asgari ücret 16 bin 900 TL olacak

"Yine yazıyorum: yeni ücret 16.500/16.900 TL arası olacak. Oh be, bu yılın asgari ücretini iktidardan önce açıkladım ya!"

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