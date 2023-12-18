Sisi, Mısır'da yeniden Cumhurbaşkanı seçildi! Seçim sonuçları açıklandı...

MISIR'da yapılan seçimlerin sonuçları açıklandı. Abdulfettah es-Sisi'nin yeniden Mısır Cumhurbaşkanı olduğu duyuruldu.

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Mısır hafta sonunda sandık başına gitmişti. Mısır'daki Ulusal Seçim Kurumu, mevcut Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin yeniden cumhurbaşkanı seçildiğini duyurdu. Ulusal Seçim Kurumu, oyların yüzde 89,6'sını alarak Sisi'nin 6 yıllık yeni bir dönem kazandığını duyurdu.

Seçime katılımda rekor

Ulusal Seçim Kurumu Başkanı Hazem Bedevi, Mısır'daki 67 milyon seçmenin yüzde 66,8'inin katılımının "benzeri görülmemiş" bir orana ulaştığını söyledi.

Sisi'nin zaferi, görevdeki üçüncü ve anayasaya göre son dönemini garantiledi. İlk kez 2014 yılında cumhurbaşkanı seçilen Sisi, 2018'de de yüzde 97 oyla yeniden seçilmişti.