BIST 7.795
DOLAR 29,05
EURO 31,78
ALTIN 1.889,23
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

273 manda işletmesine 5 milyon TL destek ödemesi!

273 manda işletmesine 5 milyon TL destek ödemesi!

Giresun’da 273 manda işletmesine 5 milyon 295 bin 250 TL destek ödemesi yapıldı.

Abone ol

Giresun’da Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği’ne üye 273 işletmeye, bin 375 manda ve 279 malak için 5 milyon 295 bin 250 TL ödeme yapıldığını belirten Birlik Başkanı Ahmet Geldi, her geçen gün manda üretimi ve ürünlerinin arttığını söyledi.

Dünyada ekonomik durgunluk yaşanırken, il ekonomisine yaptıkları hem üretim hem de maddi katkının önemine vurgu yapan Geldi, “İlimizde 11 yıl önce kurulan birliğimiz güzel hizmetler gerçekleştirmektedir. Manda ıslah projesi kapsamında 273 işletme ve bin 375 manda,279 malak için toplam 5 milyon 295 bin 250 TL para işletme sahiplerinin hesaplarına yatırıldı.

Bundan önceki bütün hedeflerini gerçekleştiren birliğimiz bundan sonra da kurduğumuz üretim tesisi de kısa zamanda ilimizde bölgemize hizmet verecek şekilde faaliyete geçecektir. Tesisimizde manda sütü ürünlere dönüşerek, tüketicilere ulaşacaktır bu vesileyle tesisimizi çok önemsiyoruz çünkü üyelerimiz daha fazla kazanmayı, vatandaşlarımız da daha sağlıklı yaşamı hak ediyor” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Araç sahiplerine bir kötü haber daha! Muayene ücretlerine dev zam
Araç sahiplerine bir kötü haber daha! Muayene ücretlerine dev zam
YÖK'ten yapay zeka adımı: 10 yeni program
YÖK'ten yapay zeka adımı: 10 yeni program
Altının kilogram fiyatı gün sonunda geriledi!
Altının kilogram fiyatı gün sonunda geriledi!
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu
Gaziantep'te babasından izinsiz aldığı otomobille faciaya yol açtı
Gaziantep'te babasından izinsiz aldığı otomobille faciaya yol açtı
İsrail'in alıkoyduğu Filistinliler gözaltı merkezinde öldü
İsrail'in alıkoyduğu Filistinliler gözaltı merkezinde öldü
ABD Savunma Bakanı İsrailde! Netanyahu ile görüştü
ABD Savunma Bakanı İsrailde! Netanyahu ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macar mevkidaşı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macar mevkidaşı ile görüştü
Sisi, Mısır'da yeniden Cumhurbaşkanı seçildi! Seçim sonuçları açıklandı...
Sisi, Mısır'da yeniden Cumhurbaşkanı seçildi! Seçim sonuçları açıklandı...
Sobadan sızan gazdan zehirlenen 4'ü çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı!
Sobadan sızan gazdan zehirlenen 4'ü çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı!
Amasya’da drift atan sürücü hayatının cezasını yedi
Amasya’da drift atan sürücü hayatının cezasını yedi
ABD'li bankadan 2024 için ezber bozan TL tahmini son 9 ayda...
ABD'li bankadan 2024 için ezber bozan TL tahmini son 9 ayda...