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Gaziantep'te babasından izinsiz aldığı otomobille faciaya yol açtı

Gaziantep'te babasından izinsiz aldığı otomobille faciaya yol açtı

GAZİANTEP'te 16 yaşındaki Mehmet Kaya babasından izinsiz aldığı araçla 5 arkadaşını da alarak gezmeye çıktı. Ehliyetsiz sürücü Mehmet Kaya'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç taklalar attı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı.

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Ehliyetsiz sürücü Mehmet Kaya'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç taklalar attı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında Gaziantep'in Yavuzeli ilçesi Büyükkarakuyu köyü çıkışı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşlarındaki Mehmet Kaya, babası evde olmadığı sırada babasına ait 55 ALZ 99 plakalı otomobili izinsiz aldı.

5 arkadaşını da yanına alarak gezmeye çıkan Mehmet Kaya’nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil taklalar attı. Kazada sürücü Mehmet Kaya ve ismi öğrenilemeyen bir arkadaşı hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı.

Can pazarının yaşandığı feci kaza sonrasında olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Takla atan araçta sıkışan 6 kişiye yapılan ilk müdahalenin ardından araç sürücüsü Mehmet K. ve ismi öğrenilemeyen bir kişinin cansız bedeni çıkartıldı.

İsimleri henüz öğrenilemeyen 3 genç ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi. Jandarmanın kazayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

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