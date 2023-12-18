YÖK'ten yapay zeka adımı: 10 yeni program

İnsan zekasını taklit eden ve topladığı bilgilere dayanarak kendini yenileyerek geliştiren yapay zeka teknolojisi tüm dünyada yerini almayı başardı. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2024 yılı itibariyle üniversitelerde yapay zeka ile temaslı 10 civarında yeni program açmayı planladıklarını açıkladı. Özvar, yapay zekayla daha fazla isdihdam sağlanabileceğini söyledi.

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YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Yükseköğretimde Üretken Yapay Zeka: Fırsatlar ve Tehditler Çalıştayı'na katıldı.

"Hiç şüphe yok ki Google ne kadar etkili olduysa bir sonraki oluşum, yapay zeka belki çok daha tesirli olacak. Ancak biz seyirci kalmak istemiyoruz." diyen Özvar, yapay zekanın hızlıca bütün dünyaya yayıldığını söyledi. "Özellikle yüksek öğretim alanında yapay zekanın çok etkin kullanılması çok önemli fırsatlar sağlayacak" diyen Özvar'ın "Yapay zekanın kullanımının getirmiş olduğu tehditler de hiç şüphesiz karşımızda." ifadeleri de dikkat çekti.

Yapay zekayı üniversite, ortaokul, liselerdeki öğrencilerin sıklıkla kullandığını dile getiren Özvar "Bizim yapmaya çalıştığımız aslında yüksek öğretimde, üniversitelerde bu bakımdan bunun doğru dürüst bir şekilde kullanılmasını sağlayacak hukuki çerçeveler geliştirebilmektir" dedi.

Prof. Dr. Özvar, üniversite-istihdam ilişkisi açısından da konuya değinerek, "Yapay zekanın meydana getirmeye başladığı, hatta ürettiği pek çok zengin var dünya çapında. Maddi anlamda da ciddi bir motivasyon verdiği anlaşılıyor yapay zekanın.

Bu açıdan da değerlendirilecek olursa yapay zeka hakikaten önümüzdeki yıllarda, sadece emekten değil zihinden de tasarruf edecek önemli imkanlar sunuyor. Biz geçen sene başladık bu çalışmalara. Bilhassa yapay zeka başta olmak üzere iletişime de ayrıca ehemmiyet veriyoruz. Bu iki alanın yüksek öğretimde lisans ve ön lisansta bir şekilde iç içe olması gerektiğini söylüyor ve üniversitelerle bunu paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.