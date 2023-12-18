BIST 7.889
DOLAR 29,06
EURO 31,78
ALTIN 1.891,88
HABER /  SPOR

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu.

Abone ol

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında, play-off turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura töreniyle belirlendi.

İki maç sonunda play-off turunu geçecek takımlar, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselecek. Bu turda ilk ayak maçları 15 Şubat 2024, rövanş mücadeleleri ise 22 Şubat 2024 tarihlerinde oynanacak.

Avrupa Konferans Ligi'nde H Grubu'nu lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna kalan Fenerbahçe'nin rakibi ise play-off turunun sona ermesinin ardından 23 Şubat 2024'de düzenlenecek kura töreninde belirlenecek.

29 Mayıs 2024'te oynanacak kupa finaline, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki AEK Arena ev sahipliği yapacak.

Play-off turunda eşleşmeler şöyle gerçekleşti:

Sturm Graz (Avusturya)-Slovan Bratislava (Slovakya)

Servette (İsviçre)-Ludogorets (Bulgaristan)

Union Saint-Gilloise (Belçika)-Eintracht Frankfurt (Almanya)

Real Betis (İspanya)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

Olympiakos (Yunanistan)-Ferencvaros (Macaristan)

Ajax (Hollanda)-Bodo/Glimt (Norveç)

Molde (Norveç)-Legia Varşova (Polonya)

Maccabi Haifa (İsrail)-Gent (Belçika)

ÖNCEKİ HABERLER
Gaziantep'te babasından izinsiz aldığı otomobille faciaya yol açtı
Gaziantep'te babasından izinsiz aldığı otomobille faciaya yol açtı
İsrail'in alıkoyduğu Filistinliler gözaltı merkezinde öldü
İsrail'in alıkoyduğu Filistinliler gözaltı merkezinde öldü
ABD Savunma Bakanı İsrailde! Netanyahu ile görüştü
ABD Savunma Bakanı İsrailde! Netanyahu ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macar mevkidaşı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macar mevkidaşı ile görüştü
Sisi, Mısır'da yeniden Cumhurbaşkanı seçildi! Seçim sonuçları açıklandı...
Sisi, Mısır'da yeniden Cumhurbaşkanı seçildi! Seçim sonuçları açıklandı...
Sobadan sızan gazdan zehirlenen 4'ü çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı!
Sobadan sızan gazdan zehirlenen 4'ü çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı!
Amasya’da drift atan sürücü hayatının cezasını yedi
Amasya’da drift atan sürücü hayatının cezasını yedi
ABD'li bankadan 2024 için ezber bozan TL tahmini son 9 ayda...
ABD'li bankadan 2024 için ezber bozan TL tahmini son 9 ayda...
Portekizliler, haftada 4 gün çalışmaktan memnun!
Portekizliler, haftada 4 gün çalışmaktan memnun!
Manisa merkezli dolandırıcılık operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı!
Manisa merkezli dolandırıcılık operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı!
MEB, okullarda ikinci yazılı sınavlara yönelik örnek soru kitapçıkları yayımladı
MEB, okullarda ikinci yazılı sınavlara yönelik örnek soru kitapçıkları yayımladı
Fatih Portakal toplantı sonrası küplere bindi! 'Oh be' diyerek zamlı asgari ücreti açıkladı...
Fatih Portakal toplantı sonrası küplere bindi! 'Oh be' diyerek zamlı asgari ücreti açıkladı...