Araç sahiplerine bir kötü haber daha! Muayene ücretlerine dev zam

TÜVTÜRK'ün 2024 planlamasına göre araç muayene ücretlerine yüzde 58,46 oranında zam yapılması bekleniyor. Gerçekleşecek bu zam sonrası muayene ücreti 1.149,50 liradan 1.821,66 liraya artacak.

Abone ol

TÜVTÜRK'ün 2024 planlamasında yeni yılda araç muayene ücretlerine dev zam geliyor. Vergi uzmanı Ozan Bingöl, yaptığı paylaşımda yeni ücreti açıkladı.

Bingöl, paylaşımında yaptığı açıklamada, "TÜVTÜRK'ün 2024 planlamasında yer alan yüzde 58,46 oranındaki araç muayene ücreti zammı, araç sahiplerini endişelendiriyor. Bu orana göre, 1.149,50 lira olan araç muayene ücreti 1.821,66 liraya yükselecek" ifadelerini kullandı.

Araç muayene ücretlerine yapılan zam, araç sahiplerini zorlayacak. Özellikle, ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlar için bu zam, ek bir yük oluşturacak.

Zammı eleştiren araç sahipleri "Araç muayene ücretleri zaten yüksekti. Bu zamla birlikte, araç muayenesi yaptırmak daha da zorlaşacak" ifadeleriyle tepki gösterdi.