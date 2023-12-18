BIST 7.795
DOLAR 29,05
EURO 31,78
ALTIN 1.889,23
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

AK Partili Başkan'a büyük şok! Saniyelerle hayatta kaldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
AK Partili Başkan'a büyük şok! Saniyelerle hayatta kaldı

ARTVİN'in Murgul ilçesinde yamaçtan kopan kayalar, AK Parti İlçe Başkanı Recep Levent Gülsuyu'nun park halindeki aracının üzerine düştü.

Abone ol

Heyelan ilçe merkezine bağlı Eski Çarşı mevkisindeki saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Yamaçtan kopan irili ufaklı kaya ve taşlar, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İlçe Başkanı Recep Levent Gülsuyu’nun park halindeki boş 08 AG 905 plakalı cipi üzerine düştü.

Dev kayanın isabet ettiği araç hurdaya dönerken ilçedeki bazı şebeke suyunda hasar meydana geldi.

Başkan Gülsuyu’nun, park ettiği aracından indikten saniyeler sonra heyelanın meydana gelmesi de muhtemel bir faciayı önledi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Asgari ücret zammı için ikinci toplantı! Türk-İş'ten açıklama geldi! Rakam konuşuldu mu?
Foto Galeri Asgari ücret zammı için ikinci toplantı! Türk-İş'ten açıklama geldi! Rakam konuşuldu mu? Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
273 manda işletmesine 5 milyon TL destek ödemesi!
273 manda işletmesine 5 milyon TL destek ödemesi!
Araç sahiplerine bir kötü haber daha! Muayene ücretlerine dev zam
Araç sahiplerine bir kötü haber daha! Muayene ücretlerine dev zam
YÖK'ten yapay zeka adımı: 10 yeni program
YÖK'ten yapay zeka adımı: 10 yeni program
Altının kilogram fiyatı gün sonunda geriledi!
Altının kilogram fiyatı gün sonunda geriledi!
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu
Gaziantep'te babasından izinsiz aldığı otomobille faciaya yol açtı
Gaziantep'te babasından izinsiz aldığı otomobille faciaya yol açtı
İsrail'in alıkoyduğu Filistinliler gözaltı merkezinde öldü
İsrail'in alıkoyduğu Filistinliler gözaltı merkezinde öldü
ABD Savunma Bakanı İsrailde! Netanyahu ile görüştü
ABD Savunma Bakanı İsrailde! Netanyahu ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macar mevkidaşı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macar mevkidaşı ile görüştü
Sisi, Mısır'da yeniden Cumhurbaşkanı seçildi! Seçim sonuçları açıklandı...
Sisi, Mısır'da yeniden Cumhurbaşkanı seçildi! Seçim sonuçları açıklandı...
Sobadan sızan gazdan zehirlenen 4'ü çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı!
Sobadan sızan gazdan zehirlenen 4'ü çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı!
Amasya’da drift atan sürücü hayatının cezasını yedi
Amasya’da drift atan sürücü hayatının cezasını yedi