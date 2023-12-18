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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı ile görüştü, TOGG hediye etti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı ile görüştü, TOGG hediye etti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macar mevkidaşı Katalin Novak ile Sandor Sarayı'nda görüşmesinin ardından Karmelita Manastırı'na geçti. Erdoğan, burada kendisini karşılayan Başbakan Orban'a yerli ve milli imkanlarla üretilen, Oltu siyahı renginde Togg hediye etti.

Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin 100. yılına özel hazırlanan "HU TR-100 plakalı" Togg'u kullanan Başbakan Orban'a otomobil hakkında bilgi verdi.

Başbakan Orban da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Macar atı hediye etti. Erdoğan ve Orban, basına kapalı gerçekleşen ikili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

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