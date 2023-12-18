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Belçika'dan İsrail itirafı: Bize çok itibar kaybettirdi

Belçika'dan İsrail itirafı: Bize çok itibar kaybettirdi

Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına değinerek, "Gazze çatışması bize çok itibar kaybettirdi." dedi.

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 İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları aralıksız sürüyor. Çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı her geçen gün artarken Belçika'dan çarpıcı bir açıklama geldi.

Dışişleri Bakanı'ndan itiraf

Belçika’nın başkenti Brüksel’de faaliyet gösteren Belçika’nın en ünlü düşünce kuruluşları arasında sayılan Egmont Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü tarafından "Avrupa'nın Doğu ve Güney Komşuluğu Değişim İçinde: Ukrayna'dan Orta Doğu'ya Savaş ve Jeopolitik" başlıklı panel düzenlendi. Panelde konuşan Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, yaşanan savaşlar ve sonuçları nedeniyle uluslararası toplumun ciddi bir itibar kaybettiğini söyledi.

'Bize çok itibar kaybettirdi'

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin bir daimi üyesi olan Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi ve Gazze’de yaşanan insanlık dramı sürecinde insani hukukun ihlal edilmesiyle uluslararası kurumların ve toplumun ciddi şekilde saygınlık kaybı yaşadığını belirten Lahbib, "Birçok devlet bir anlaşmaya katılmak istiyor. Kendimize karşı bile dürüst olmalıyız. Haklı veya haksız dünya ülkeleri bir çifte standart yaşıyor. Gazze çatışması bize çok itibar kaybettirdi. Bizim saygınlığımızı yeniden inşa etmemiz gerekiyor. Filistin için bir politik vizyon oluşmalıdır. Bizim bölgede güvenlik ve istikrarı sağlayarak kalıcı barışı inşa etmemiz gerekiyor. Hem İsraillilere hem de Filistinlilere bu güvenli ortamı sağlamalıyız. Bu çatışma uzun süreden beri uluslararası ilişkileri zehirliyor" dedi.

'Bu çok ciddi bir durum'

Dünya genelinde yaşanan çatışmalar nedeniyle sivillerin büyük bir mağduriyet yaşadığına dikkat çeken Lahbib, "Bugün burada Avrupa’nın yanı başı olan Ukrayna ve Orta Doğu'daki savaşı konuşuyoruz. Her iki çatışmanın da çözüme kavuşması lazım. Bunların yanında Suriye, Kafkaslar, Libya, Sahra ve Afrika’nın başka yerlerini de sayabilirim. Şu anda dünya çapında en az 30 ayrı şiddetli çatışma yaşanıyor. Bu çatışmalar halkın yaşamını bozuyor. Aileler evlerini ve yakınlarını terk ederek özgürlük ve huzur için canları pahasına göç akımlarına sebep oluyor. Bu çok ciddi bir durumdur" dedi.

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