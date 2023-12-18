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Silahlı saldırı suçlamasıyla gözaltına alınan Ece Ronay adli kontrolle serbest bırakıldı

Silahlı saldırı suçlamasıyla gözaltına alınan Ece Ronay adli kontrolle serbest bırakıldı

Eski eşinin iş yerinin kurşunlanmasını azmettirdiği öne sürülen sosyal medya fenomeni Ece Ronay, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İfadesinde hakkındaki tüm iddiaları reddeden Ronay, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Eski eşinin iş yerinin kurşunlanması olayında azmettirmekle suçlanan sosyal medya fenomeni Ece Ronay, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ece Ronay, adli kontrolle serbest

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın eski eşi Mehmet Bilir'in Pendik ve Kocaeli'ndeki 2 ayrı iş yerine farklı tarihlerde düzenlenen silahlı saldırı ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen Ronay, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ece Ronay, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Suçlamaları reddetti

Şüphelilerin emniyette verdikleri ilk ifadeler ortaya çıktı. İşyerlerine saldırı düzenleyen şüphelilerin kendilerini azmettiren kişinin Kaan Akkuş olduğunu itiraf ettikleri, Ece Ronay'ın ise kendisi hakkındaki bütün iddiaları reddettiği öğrenildi.

Ne olmuştu?

Ece Ronay'ın eski eşi Mehmet Bilir'in Pendik ve Kocaeli'ndeki 2 ayrı işyerine farklı tarihlerde silahlı saldırı düzenlenmişti. Bilir'in şikayeti üzerine konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri işyerlerine saldıran motosikletli şüphelileri tespit etmişti. Şüphelilere yönelik 8 Aralık Cuma günü eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda şüphelileri azmettirdiği değerlendirilen Ece Ronay'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alınmıştı.

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