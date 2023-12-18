BIST 7.790
DOLAR 29,06
EURO 31,75
ALTIN 1.893,29
HABER /  DÜNYA

Sisi'den Gazze mesajı! 'Savaş ulusal güvenliğimize tehdit oluşturuyor'

Sisi'den Gazze mesajı! 'Savaş ulusal güvenliğimize tehdit oluşturuyor'

Mısır'daki Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan mevcut Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Gazze’deki savaşın Mısır’ın ulusal güvenliği için tehdit oluşturduğunu kaydederek, "Bu savaşı durdurmak için tüm çabaları seferber etmeliyiz" dedi.

Abone ol

Mısır'da 10 Aralık'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gidildi..

3 gün süren oy verme işleminin ardından, sayım da tamamlandı.

Buna göre, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi yların yüzde 89,6'sını alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçildi..

Seçim sonrası yaptığı ilk açıklamada Gazze'ye değindi.

Seçimi kazanarak 2030’a kadar Cumhurbaşkanlığı görevini sürdürecek olan Sisi, Mısır halkını seçime katılımlarından dolayı takdir etti.

Gazze’deki savaşın Mısır’ın ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğunu vurgulayan Sisi, yeni görev süresindeki zorluklara dikkati çekerek şunları söyledi:

"Tüm çabalarımızı seferber etmemiz gerekiyor"

Bu zorlukların başında doğu sınırımızda (Gazze) devam eden savaş geliyor. Özelde Mısır'ın ulusal güvenliğine, genelde ise Filistin davasına tehdit oluşturması sebebiyle, bu savaşın sürdürülmesini önlemek için tüm çabalarımızı seferber etmemiz gerekiyor.

Mısır Cumhurbaşkanı, halkın sadece Cumhurbaşkanını seçmek için değil, aynı zamanda Gazze’ye yönelik sürdürülen “insanlık dışı savaşı reddetmelerinin ifadesi olarak oy kullandığını" söyledi.

"Yeni bir cumhuriyet" sözü

"Yeni bir cumhuriyet inşa etmeyi sürdürmek için çalışma" sözü veren Sisi, "Ulusal diyaloğumuzu daha etkin ve işlevsel bir şekilde sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı

ÖNCEKİ HABERLER
Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'dan motokurye Göçer'in eşine taziye telefonu
Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'dan motokurye Göçer'in eşine taziye telefonu
Okan Buruk'tan Fenerbahçe sözleri
Okan Buruk'tan Fenerbahçe sözleri
Belçika'dan İsrail itirafı: Bize çok itibar kaybettirdi
Belçika'dan İsrail itirafı: Bize çok itibar kaybettirdi
Terör örgütü PKK'nın sözde sorumluları önemli oranda azaldı
Terör örgütü PKK'nın sözde sorumluları önemli oranda azaldı
Türkiye ve Macaristan arasında 17 maddelik iş birliği anlaşması imzalandı
Türkiye ve Macaristan arasında 17 maddelik iş birliği anlaşması imzalandı
AB, X'in içerik kurallarına uygunluğunu değerlendirmek için resmi süreç başlattı
AB, X'in içerik kurallarına uygunluğunu değerlendirmek için resmi süreç başlattı
Silahlı saldırı suçlamasıyla gözaltına alınan Ece Ronay adli kontrolle serbest bırakıldı
Silahlı saldırı suçlamasıyla gözaltına alınan Ece Ronay adli kontrolle serbest bırakıldı
Sacha Boey'e Devler Ligi'nde büyük onur!
Sacha Boey'e Devler Ligi'nde büyük onur!
Babacan'dan CHP'ye açık kapı! İttifak için ilk sinyal
Babacan'dan CHP'ye açık kapı! İttifak için ilk sinyal
Yerinde Dönüşüm Projesine 250 Bin 170 başvuru alındı
Yerinde Dönüşüm Projesine 250 Bin 170 başvuru alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan ile ticaret hedefini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan ile ticaret hedefini açıkladı
Türkiye Gazzelilere sahip çıkıyor! 75 hasta daha getirildi
Türkiye Gazzelilere sahip çıkıyor! 75 hasta daha getirildi