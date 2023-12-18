Sisi'den Gazze mesajı! 'Savaş ulusal güvenliğimize tehdit oluşturuyor'

Mısır'daki Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan mevcut Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Gazze’deki savaşın Mısır’ın ulusal güvenliği için tehdit oluşturduğunu kaydederek, "Bu savaşı durdurmak için tüm çabaları seferber etmeliyiz" dedi.

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Mısır'da 10 Aralık'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gidildi..

3 gün süren oy verme işleminin ardından, sayım da tamamlandı.

Buna göre, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi yların yüzde 89,6'sını alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçildi..

Seçim sonrası yaptığı ilk açıklamada Gazze'ye değindi.

Seçimi kazanarak 2030’a kadar Cumhurbaşkanlığı görevini sürdürecek olan Sisi, Mısır halkını seçime katılımlarından dolayı takdir etti.

Gazze’deki savaşın Mısır’ın ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğunu vurgulayan Sisi, yeni görev süresindeki zorluklara dikkati çekerek şunları söyledi:

"Tüm çabalarımızı seferber etmemiz gerekiyor"

Bu zorlukların başında doğu sınırımızda (Gazze) devam eden savaş geliyor. Özelde Mısır'ın ulusal güvenliğine, genelde ise Filistin davasına tehdit oluşturması sebebiyle, bu savaşın sürdürülmesini önlemek için tüm çabalarımızı seferber etmemiz gerekiyor.

Mısır Cumhurbaşkanı, halkın sadece Cumhurbaşkanını seçmek için değil, aynı zamanda Gazze’ye yönelik sürdürülen “insanlık dışı savaşı reddetmelerinin ifadesi olarak oy kullandığını" söyledi.

"Yeni bir cumhuriyet" sözü

"Yeni bir cumhuriyet inşa etmeyi sürdürmek için çalışma" sözü veren Sisi, "Ulusal diyaloğumuzu daha etkin ve işlevsel bir şekilde sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı