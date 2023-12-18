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Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'dan motokurye Göçer'in eşine taziye telefonu

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'dan motokurye Göçer'in eşine taziye telefonu

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Fatih'te oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un kullandığı otomobilin çarparak ölümüne neden olduğu motokurye Yunus Emre Göçer'in eşi Öznur Göçer'i telefonla arayarak taziyelerini iletti.

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30 Kasım Perşembe günü öğlen saatlerinde Fatih'te meydana gelen kazada, motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'in hayatını kaybetmesine neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un asli derecede kusurlu olduğu ortaya çıkmıştı.

Somali Savunma Bakanı, Göçer'in eşini ziyaret etti

Avukat Iyaz Çimen'in aracılığı ile, Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur, vefat eden Göçer'in eşi Öznur Göçer'i, Çimen'in ofisinde ziyaret etti.

Somali Cumhurbaşkanı aradı, taziyelerini iletti

Ziyarette, Bakan Nur'un telefonla aradığı Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, Göçer'le konuşarak taziyelerini iletti.

Mahmud, şunları kaydetti:

Ben Somali Cumhurbaşkanıyım, Muhammed Hasan'ın babasıyım. Acınızı paylaşıyorum, başsağlığı diliyorum. Bütün kalbimiz sizlerle bunu bilmenizi istiyorum. Türkiye adaletine ve Türk adalet sistemine güvenimiz tamdır, saygımız da sonsuzdur. Her şey gerektiği gibi devam edecektir, bütün süreçler, bütün prosedürler. Ben sadece bir baba olarak size duygularımı, başsağlığı dileklerimi iletmek istedim. Ayrıca eşim de aynı duygularla ve aynı dileklerle dileklerini size iletmek istedi. Benim arama sebebim budur. Allah rahmet eylesin diyoruz ve onun için dua ettiğimizi bilmenizi istiyoruz.
Öznur Göçer de Mahmud'a teşekkür etti.

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