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İstanbul'da 100 fırından 80'i fiyat tarifesine uymuyor

İstanbul'da 100 fırından 80'i fiyat tarifesine uymuyor

İstanbul'da 8 lira olarak belirlenen ekmek fiyatı tarifesine çoğu fırıncının uymadığı, ekmeği 10 liradan sattıkları tespit edildi.

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İstanbul Ticaret Odası’nın aralık ayı meclis toplantısında, azami ekmek fiyat tarifesi güncellendi.

Daha önce 200 gram için 8 TL olarak belirlenen azami ekmek fiyat tarifesi aynı kaldı, ancak gramajında artışa gidildi.

Böylece İstanbullular 8 liraya 10 gram daha fazla ekmek alıyor.

Fırınların yüzde 80'i ekmeği 10 liradan satıyor

Ne var ki, megakentte bazı fırınların bu fiyat tarifesinin üzerine çıktığı görüldü.

İstanbul genelinde 100 fırının 80'inde ekmek 10 liradan satılıyor.

Kanal D Haber'in haberinde, zabıta ekiplerinin aradığı bazı fırınlar, ekmeği 10 liradan sattıklarını belirtti.

Muhabirlerin mikrofon uzattıkları bazı İstanbullular da ekmeği 10 liradan aldıklarını söyledi.

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