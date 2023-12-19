'AK Parti yöneticileri ve Beştepe'den öğrendim' dedi! İstanbul, İzmir, Hatay ve Antalya adaylarını açıkladı!

31 Mart yerel seçimleri öncesi AK Parti'nin İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde çıkaracağı adayların kim olacağıyla ilgili kulis haberler havada uçuşuyor. ORC Araştıma'nın patron Mehmet Pösteki, "AK Parti'li üst düzey birkaç isimden ve Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edindiğim bilgiler" diyerek AK Parti'nin İstanbul başta olmak üzere 4 büyükşehirdeki adaylarını açıkladı.

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31 Mart 2024 yerel seçimleri yaklaşırken, AK Parti'nin İstanbul'da, yeniden aday olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun karşısına Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'yu aday çıkaracağı iddia edildi. İddia, 14 Mayıs seçimleri öncesi "İtibarımız satılık değil, kesin sonuç bu" diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanacağı anket sonucu yayınlayan ORC Araştırma'nın patronu Mehmet Pösteki'den geldi.

AK Parti'nin İstanbul adayı olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile eski bakanlar Murat Kurum, Adil Karaismailoğlu ile Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun adı geçiyordu. Son iddia ORC Araştırma Genel Müdür Mehmet S. Pösteki'den geldi.

AK Parti ve Beştepe'den gelen bilgiye göre...

ORC'nin patronu Pösteki, AK Parti'nin İstanbul, İzmir, Hatay ve Antalya adaylarını duyurdu. Pösteki şunları kaydetti: "AK Parti'li üst düzey birkaç isimden ve Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edindiğim bilgiler; İstanbul'da Tevfik Göksu'nun, İzmir'de Hamza Dağ'ın, Antalya'da Menderes Türel'in, Hatay'da ise Murat Kurum'un Büyükşehir Adayı olarak gösterilebileceği yönünde."