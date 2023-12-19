1 Ocak'ta başlıyor! Ticaret Bakanlığı'ndan fiyat etiketi kararı

Ticaret Bakanlığı fiyat etiketlerine yönelik önemli bir karara imza attı. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmeliğe göre 1 Ocak 2024'ten itibaren işletmeler, hizmetin özelliği ve tüketiciye sunuluş biçimine göre fiyat listesini iş yerine asmakla yükümlü olacak.

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Resmi Gazete'de yayımlanan "Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"e göre 1 Ocak 2024'ten itibaren lokanta, restoran, kafe ve pastaneler, fiyat listelerini giriş kapısı ve masalara koyacak.

Fiyat listeleri masalarda ve iş yerlerinin önünde olacak

Ticaret Bakanlığı'nın yeni yönetmeliğinde, "Hizmetlerin özelliğine ve tüketiciye sunuluş biçimine göre, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belge, levha, pano ve benzerleri, hizmetin sunulduğu iş yerinde, ayrıca lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinde ise iş yerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılır, takılır veya konulur." ifadelerine yer verildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan söz konusu yeni uygulama ise 1 Ocak 2024 tarihinde başlayacak.