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Ayşen Gruda'nın ölen kızı hakkında olay iddia! Hastalığını sakladı mı?

Ayşen Gruda'nın ölen kızı hakkında olay iddia! Hastalığını sakladı mı?

Usta oyuncular, Yeşilçam'ın unutulmaz isimleri Ayşen Gruda ve Yılmaz Gruda çiftinin kızı Elvan Gruda, 55 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncu Tuna Arman, Elvan Gruda'nın ölümüyle ilgili herkesi şoke eden çarpıcı bir açıklamada bulundu.

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Usta oyuncular, Yeşilçam'ın unutulmaz isimleri Ayşen Gruda ve Yılmaz Gruda çiftinin kızı Elvan Gruda, 55 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncu Tuna Arman, Elvan Gruda'nın ölümüyle ilgili herkesi şoke eden çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Ayşen ve Yılmaz Gruda çiftinin kızları Elvan Gruda, 55 yaşında meme kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. 

Meme kanserine yenik düşen ismin ölümü hakkında oyuncu Tuna Arman çarpıcı bir iddiada bulundu. 

Kendi seçimi buydu

Tuna Arman, "10 yıl önce geçirdiği meme kanserini tedaviler sayesinde yendi ama sonrasını umursamadı 'bitti' dedi, dinlemedi bizleri. Kontrole gitmedi ihmal etti, kendi seçimiydi bu. Anne ve babasının hastalıkları, annenin kaybı ardından babasının sağlık sorunları ve kaybı yordu ve yıprattı. Dayanılmaz ağrılar başladı zorla götürdüğüm hastanede yapılan tetkikler sonucu metastaz 4. evredeydi 3 ay sürdü her şey. Tedavi başladı ama çok geç kalmıştık ve maalesef Elvan 55 yaşında gitti. Oysa hayalleri vardı, hayallerimiz vardı. Emre vardı, ama olmadı gitti. Mekanı cennet olsun hep birbirimize 'kardeşim' derdik, güle güle kardeşim bir gün görüşmek dileğiyle seni çok seviyorum" dedi.

Elvan Gruda kimdir?

Usta oyuncu Ayşen Gruda, 1965 yılında tiyatrocu Yılmaz Gruda ile evlendi. Elvan Gruda 1968 yılında, Yılmaz Gruda ve Ayşen Gruda'nın kızı olarak dünyaya geldi.

Gruda çiftinin evlilikleri uzun sürdü fakat çift daha sonra hep dost kalmak umuduyla yollarını ayırdı.

Hayatı boyunca sadece bir kez evlilik yapan Ayşen Gruda'nın kızı Elvan Gruda'nın Emre adında bir oğlu var.

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