Şehitlerin ardından Meclis'te alkış krizi! Tek lider Recep Tayyip Erdoğan deyince...

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda 12 kahraman askerin şehit verildiği gün Meclis'teki alkışlar krize neden oldu.

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AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak'ın konuşması sırasında iktidar sıralarında alkış tutulması tepki çekti. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta AK Parti grubuna, “Bu ayıp da arkadaşlarımıza yeter” sözleriyle yüklendi.

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya karşı devam eden sınır ötesi operasyonlarda 12 askerin şehit olması, TBMM Genel Kurulu’nda devam eden bütçe görüşmelerinde de gündeme geldi.

AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, konuşması sırasında “Bu Amerikan imparatorluğu çok affedersiniz- kanırta kanırta bizden dünyayı ele geçirmek istiyor, gözlerimizin içerisine baka baka bütün kaynaklarımızı tek başına kullanmak istiyor ve buna karşı duran yeryüzündeki tek ülke Türkiye, tek lider Recep Tayyip Erdoğan” ifadelerini kullanınca, AK Parti sıralarından alkış geldi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, “Erdoğan deyince yas, hüzün, her şey kalkıyormuş sayın başkan, kayıtlara geçsin. Bu ayıp da arkadaşlarımıza yeter” dedi.

DEM partililer de tepki gösterdi

DEM milletvekillerinden bazılarının kürsüde Kürtçe konuşması sonrasında da sözlü tartışma yaşandı. İYİ Partili Hasan Toktaş da DEM Partililere “Bizim askerlerimiz neden şehit oldu? Bu kürsüde ısrarla ve sistematik bir şekilde Kürtçe propagandası yapılsın diye mi” tepkisini gösterdi.

Yaşananlar Genel Kurul salonunda vekiller arasında bir süre atışmalara neden oldu.