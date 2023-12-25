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Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Afyonkarahisar'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.T. Bolvadin ilçesinde yakalandı.

Y.T'nin FETÖ/PDY terör örgütünde sözde yönetim yapılanmasında sohbet imamı olarak faaliyet yürüttüğü ve Çay İlçe Müftülüğünde vaiz olarak görev yaparken 2016'da ihraç edildiği öğrenildi.

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