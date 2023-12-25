Milli sporcular, 2023 yılında 7 bin 418 madalya kazandı!

Milli sporcular, 2023 yılında uluslararası organizasyonlarda 7 bin 418 madalya kazanma başarısı gösterdi.

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AA muhabirinin Gençlik ve Spor Bakanlığından edindiği bilgiye göre milli sporcular, 2023 yılında Dünya ve Avrupa şampiyonaları başta olmak üzere birçok önemli uluslararası organizasyonda İstiklal Marşı'nı okutmak için yarıştı.

Milli sporcular, 1 Ocak-18 Aralık 2023 tarihlerinde; 2 bin 453'ü altın, 2 bin 600'ü gümüş ve 2 bin 365'i bronz olmak üzere toplam 7 bin 418 madalya kazanma başarısı gösterdi.

En çok madalyayı milli kick boksçular kazandı

Milli kick boksçular, dünya şampiyonasında 41 madalya, Avrupa şampiyonasında 119 madalya kazandı. Milli kick boksçular diğer organizasyonlar kazandıkları madalyalarla toplam 1091 madalya elde etti.

Milli kick boksçuları, uluslararası arenada kazandıkları 1081 madalyayla milli tenisçiler takip etti.

Üçüncü sırada yer alan milli wushu sporcuları ise uluslararası organizasyonda 567 madalya kazanma başarısı gösterdi.

Federasyonlar Altın Gümüş Bronz Toplam Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu 8 6 11 25 TürkiyeAtletizm Federasyonu 56 75 43 174 Türkiye Badminton Federasyonu 34 26 52 112 Türkiye Basketbol Federasyonu 2 1 2 5 Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu 52 30 21 103 Türkiye Bilardo Federasyonu 10 7 13 30 Türkiye Binicilik Federasyonu 88 67 58 213 Türkiye Bisiklet Federasyonu 30 43 45 118 Türkiye Bocce, Bowlinge ve Dart Federasyonu 15 19 16 50

Türkiye Boks Federasyonu 15 11 31 57 Türkiye Briç Federasyonu - 1 - 1 Türkiye Buz Pateni Federasyonu 24 25 24 73 Türkiye Cimnastik Federasyonu 40 44 37 121 Türkiye Curling Federasyonu 2 1 - 3 Türkiye Dans Sporları Federasyonu 20 28 21 69 Türkiye Eskrim Federasyonu 24 26 54 104 Türkiye Gelişmekte Olan Spor Federasyonu - - 1 1 Türkiye Golf Federasyonu 5 3 1 9 Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu 10 14 9 33

Türkiye Güreş Federasyonu 76 98 158 332 Türkiye Halter Federasyonu 65 59 42 166 Türkiye Hava Sporları Federasyonu 1 2 3 6 Türkiye Hentbol Federasyonu 1 1 - 2 Türkiye Hokey Federasyonu - 1 1 2 Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu 10 13 12 35 Türkiye Judo Federasyonu 78 77 117 272 Türkiye Kano Federasyonu 21 10 10 41 Türkiye Karate Federasyonu 92 96 163 351 Türkiye Kayak Federasyonu 6 11 10 27

Türkiye Kick Boks Federasyonu 249 302 540 1091 Türkiye Kürek Federasyonu 6 4 1 11 Türkiye Masa Tenisi Federasyonu 8 8 16 32 Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu 3 - - 3 Türkiye Motosiklet Federasyonu 35 47 43 125 Türkiye Muay Thai Federasyonu 53 95 57 205 Türkiye Okçuluk Federasyonu 28 19 18 65 Türkiye Okul Sporları Federasyonu - - 1 1 Türkiye Oryantiring Federasyonu 2 5 8 15 Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu 41 28 21 90

Türkiye Özel Sporcular Federasyonu 99 113 5 217 Türkiye Ragbi Federasyonu 1 2 1 4 Türkiye Satranç Federasyonu 31 26 28 85 Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu 10 11 15 36 Türkiye Sutopu Federasyonu 1 - - 1 Türkiye Tekvando Federasyonu 93 70 142 305 Türkiye Tenis Federasyonu 503 576 2 1081 Türkiye Triatlon Federasyonu - 1 4 5 Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu 25 19 39 83 Türkiye Voleybol Federasyonu 13 11 9 33