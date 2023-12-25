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Hamas'tan 70 sivili öldüren İsrail saldırısına ilişkin açıklama

Hamas'tan 70 sivili öldüren İsrail saldırısına ilişkin açıklama

Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail ordusunun, Filistinli direnişçiler karşısında aldığı yenilgilere tepki olarak Gazze Şeridi'nde savunmasız sivillere yönelik terör uyguladığını belirtti.

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Rişk, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Magazi Mülteci Kampı'na düzenlediği 70 Filistinlinin hayatını kaybettiği hava saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Nazi ordusu, direniş kahramanlarının önünde sahada her yenilgiye uğradığında, (ABD Başkanı Joe) Biden'ın desteklediği terörünü savunmasız sivillere karşı uyguluyor." ifadesini kullanan Rişk, bugün Megazi Mülteci Kampının adını "aydınlık, kan ve şehadet harfleriyle tarihe yazdığını ve bunun da Allah'ın izniyle kaçınılmaz zaferi getireceğini" vurguladı.

Rişk, zaferin, fedakarlıkların ve sabrın kazanımı olduğunu ve fedakarlıklar ne kadar büyük olursa, zaferin de o derece büyük olacağını ifade etti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail güçlerinin gece saatlerinde Megazi Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda en az 70 kişinin öldüğünü, bölgede çok sayıda ailenin bulunması nedeniyle ölü sayısının artma ihtimalinin olduğunu belirtmişti.

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