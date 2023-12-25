Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Raf ömrü dolmuştur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sabiha Gökçen Havalimanı 2. Pist Açılış Töreni'nde konuştu. Terörle milleti bölme planlarının raf ömrünün tükendiğini belirten Erdoğan, "Teröriste terörist dememek için 40 takla atan siyasi bukalemunların maskelerini indirmekte kararlıyız." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sabiha Gökçen Havalimanı 2. Pist Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın gündeminde terör saldırıları vardı. Terörle mücadelede mesajlar veren Erdoğan, bu konuda ismini vermeden ana muhalefet partisine sert eleştiriler yöneltti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün Sabiha Gökçen (Havalimanı), İstanbul Havalimanı ve Antalya Havalimanı'ndan sonra yolcu trafiğinin en çok olduğu 3'üncü havalimanıdır." dedi.

Erdoğan, "Havalimanımız 2021 yılında iç ve dış hatlarda yaklaşık 181 bin uçuş trafiğiyle 25 milyon yolcuyu ağırladı. 2022 yılında bu sayı 31 milyon yolcuya ulaştı." diye konuştu.

Yıllık 85 milyonda fazla yolcuyu ağırlayabilecek kapasite

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öne çıkan ifadeleri şöyle:

"Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı yeni pistin de devreye girmesiyle yıllık 85 milyondan fazla yolcuyu ağırlayacak kapasiteye erişecektir."

"Hem Adanalı hem de Mersinli kardeşlerimizin hasretle beklediği Çukurova Havalimanı'nı önümüzdeki ay açmayı hedefliyoruz."

"(Sabiha Gökçen Havalimanı) Bu sene sonunda 37 milyon yolcu ağırlayacak. 2030 yılında ise bu rakam 63 milyona yaklaşacak."

Terörle mücadele mesajları

Terörle ülke siyasetinin şekillendirildiği eski Türkiye geride kalmıştır. Terör baronları bizi yolumuzdan çeviremez. Terörle milletimizi bölme planlarının raf ömrü tükenmiştir. 85 milyonun kardeşliğine kast edilmesine kesinlikle izin vermeyiz. Her kim kalleşlerin eylemlerini kendilerine siper ederek birliğimize saldırıyorsa terörün amaçlarına hizmet ediyor demektir. Bu konuda bilhassa gençlerimizin çok dikkatli olmalarını ters manyel yapan provokatörlere itibar etmemelerini istiyoruz.

Bu vehme kapılanları ise ikazı yapmakta doğru görüyorum. 21 yılda her şeyi denediniz fakat bizim kutlu yolculuğumuza set çekemediniz. Türkiye Yüzyılı'nın inşasına da Allah'ın izniyle engel olmayacaksınız. 21 yılda defalarca hüsrana uğradınız, bir kez daha kaybedeceksiniz. Oyunlarınızı biliyoruz, emellerinizi biliyoruz. Ömrümüz yettiğince aziz milletimizin desteği bizimle olduğu müddetçe sizinle mücadeleye etmeyi sürdüreceğiz.

"Meydanı asla bırakmayacağız"

Terörle yol yürüyenlere terör örgütlerini maşa olarak kullananlara iradesini Kandil'deki alçaklara teslim edenlere kapı kulu olanlara meydanı asla bırakmayacağız. Teröriste terörist dememek için 40 takla atan siyasi bukalemunların maskelerini indirmekte kararlıyız.

Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Vatanımızın bekası, devletin bütünlüğü için can veren kahraman askerlerimizi rahmetle yad ediyorum. Yaralı askerlere mevladan şifalar diliyorum. Kahramanca görev yapan tüm Mehmetçiklerimize şükranlarımı sunuyorum."