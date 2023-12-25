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İzmir'den son gelen haber kan dondurdu! Kendisinden kurtulmak için çıkmış

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İzmir'den son gelen haber kan dondurdu! Kendisinden kurtulmak için çıkmış

 İzmir'in Karabağlar ilçesinde, eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti. Talihsiz kadının kendisini bıçaklayan eşinden kurtulabilmek için sokağa çıktığı öğrenildi.

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Alınan bilgiye göre, sabaha karşı, yaralı bir kadının bir apartmanın girişine sığındığı ihbarı üzerine belirtilen adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, vücudunda bıçak darbesi bulunan Zehra Barbak'ın (37) yaşamını yitirdiğini belirledi. Barbak'ın cenazesi, incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, Barbak'ın eşi K.B'yi Vatan Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı.

Zehra Barbak'ın, kendisini bıçaklayan eşinden kurtulabilmek için sokağa çıktığı öğrenildi.

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