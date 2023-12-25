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Borsa İstanbul günün ilk yarısında geriledi!

Borsa İstanbul günün ilk yarısında geriledi!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 2,57 değer kaybıyla 7.363,71 puandan tamamladı

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Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 193,9 puan azalışla 7.363,71 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 19 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3,6, holding endeksi yüzde 2,11 değer kaybetti.

Tüm sektör endeksleri değer kaybederken en çok kaybettiren yüzde 6 ile bilişim oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, Noel tatili nedeniyle yılın son haftasında birçok borsada işlem gerçekleşmediğini hatırlatarak, açık olan az sayıdaki borsada da likiditenin oldukça düşük olduğunu söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) martta yüzde 85 ihtimalle politika faizini düşürmeye başlayacağının tahmin edildiğini belirten analistler, makroekonomik verilerden alınacak sinyallerin bankanın adımları üzerinde etkili olabileceğini bildirdi.

Analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.500 ve 7.400 puanın destek, 7.600 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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